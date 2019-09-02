Укреплению рубля мешает нефть - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепиться относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,38%, недельная - 7,40%, а месячная - 7,47%. Укреплению рубля мешает нефть, которая вновь упала к отметке $59 за баррель Brent. Кроме того, остаётся открытым вопрос по поводу действий ЦБ РФ на пятничном заседании совета директоров. С одной стороны, условия для снижения ставки присутствуют, хотя они не столь явные, как ранее. Инфляция по итогам августа может остаться на уровне 4,6%. С другой стороны, ситуация на внешних рынках не располагает к тому, чтобы отечественный регулятор подрывал привлекательность ОФЗ снижением ставки. Конечно, ОФЗ сохранят свою положительную реальную доходность, но при тенденциях бегства капитала из риска лишние 25 базисных пунктов могут стоить стабильности на валютном рынке", - отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.