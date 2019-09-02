Для евро важным сопротивлением выступает отметка 74 рубля - ИК "Велес Капитал"

"Валютные пары начали осень у многомесячных максимумов и, с технической точки зрения, обладают потенциалом повышения. Доллар в случае закрепления выше 67 рублей может направиться в район 68,50-70 рублей. При улучшении настроений не исключена коррекция в район 65 рублей, а при пробитии данной отметки - смена основного тренда на нисходящий. Для евро важным сопротивлением выступает отметка 74 рубля. Ее преодоление откроет дорогу к 75,70 и выше. Отскок вниз от 74 рублей может спровоцировать коррекцию в район 72,20", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.