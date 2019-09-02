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02 сентября 2019 года 15:44
Для евро важным сопротивлением выступает отметка 74 рубля - ИК "Велес Капитал"
"Валютные пары начали осень у многомесячных максимумов и, с технической точки зрения, обладают потенциалом повышения. Доллар в случае закрепления выше 67 рублей может направиться в район 68,50-70 рублей. При улучшении настроений не исключена коррекция в район 65 рублей, а при пробитии данной отметки - смена основного тренда на нисходящий. Для евро важным сопротивлением выступает отметка 74 рубля. Ее преодоление откроет дорогу к 75,70 и выше. Отскок вниз от 74 рублей может спровоцировать коррекцию в район 72,20", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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02 сентября 2019 года 19:25
В центре внимания инвесторов на этой неделе будут любые новости по выходу Великобритании из ЕС; эта неделя станет определяющей для Brexit, отмечается в обзоре Альфа-банка. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил ее величество королеву Елизавету II приостановить... читать дальше
.02 сентября 2019 года 17:15
Ожидаем продолжения роста цен на нефть в диапазон $57,5-60,5/барр. по сорту Brent - Sberbank Asset Management
"Нефть сорта Brent за неделю подорожала на 1,8%. Совокупность таких факторов, как напряженность вокруг Ирана и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, способствует сохранению волатильности нефтяных котировок в среднесрочной перспективе. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:43
"Торги августа показали, что у цен на нефть есть сильная поддержка на уровнях около $58/барр. Причем чисто фундаментальные факторы (спрос, предложение) для цены играют скорее второстепенную роль: в сложившейся ситуации цены на сырье сильнее реагируют на перипетии торговой войны. Иными словами, для... читать дальше
.02 сентября 2019 года 12:21
После недавней распродажи на рынке железной руды и стали цены приблизились к фундаментально обоснованным уровням. Однако в средне- и долгосрочной перспективе есть риск дальнейшего снижения котировок из-за сохранения большого объема предложения, говорится в комментарии руководителя исследований... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:25
Перспектива замедления мирового спроса на нефть может привести к рыночному дисбалансу в сторону избытка - БКС
"Нефтяные котировки в конце недели снизились и в понедельник остаются под давлением. С 1 сентября официально вступили в силу повышенные торговые пошлины США, которые Д. Трамп анонсировал ранее, отмечая низкий прогресс в переговорах с Китаем. Сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн,... читать дальше
.02 сентября 2019 года 10:17
"На утро понедельника нефть торгуется ниже 60 долл./барр., вступил в силу новый контракт. Основным давящим фактором выступает введение с 1 сентября 15% пошлин США в отношении китайского импорта на 300 млн долл. При этом стороны не исключают возможность проведения переговоров в течение этого... читать дальше
.02 сентября 2019 года 09:35
"В понедельник утром отмечается некоторое оживление покупок EUR/USD: это позволяет предполагать, что основная "битва" за отметку 1,1000 еще впереди. На этой неделе запланирован выход целого ряда важной статистики из Америки, Европы и других стран. Слабые показатели из США могут сдержать укрепление... читать дальше
.02 сентября 2019 года 09:27
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу. Китайский рынок акций уверенно растет в понедельник, рынок Гонконга падает. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник. читать дальше
.30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
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