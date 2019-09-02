Текущая неделя будет непростой для рубля - FxPro

Эта неделя может стать показательной для российской валюты, ведь на нее будет влиять динамика нефти, а также новости по занятости в США и решение по монетарной политике Банка России 6 сентября, говорится в комментарии аналитиков FxPro.

"Американский доллар сохраняет тренд на рост к большинству валют, включая российскую. В пятницу пара USD/RUB оказывалась в одном шаге от уровня 67, а в понедельник к середине дня отскакивает до 66.65. При этом рублю удается удерживать оборону против евро, несмотря на снижение нефти. Единая же валюта сдает позиции на мировом рынке: инвесторы снижают покупки в свете экстремально низких процентных ставок на долговых рынках евро-региона. К середине сессии EUR/RUB торгуется по 73,13, снижаясь третий день подряд и отдаляясь от верхней границы торгового диапазона у 74. Заданный тренд поддерживает надежды на более устойчивый разворот пары. С апреля по июль неспособность пройти выше 72 приводила к откату EUR/RUB. Недавняя история предполагает более осторожные спуски курса: рубль разворачивался к снижению уже с отметок вблизи 73", - отмечают аналитики FxPro.