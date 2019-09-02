Техническая картина по индексу РТС и индексу МосБиржи в начале сентября складывается умеренно позитивная - ИК "Велес Капитал"

"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно позитивной. Индикатору Мосбиржи удалось отвоевать среднесрочное сопротивление 2675 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что говорит о неплохих шансах возвращения к историческому максимуму, в район 2850 пунктов. Индекс РТС остановил повышение у аналогичного технического индикатора 1300 пунктов, чувствуя себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Преодоление сопротивления откроет дорогу в район 1400 пунктов. Неспособность индекса МосБиржи устоять выше 2675 пунктов, а РТС подняться выше 1300 пунктов отменит позитивные сигналы", - отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.