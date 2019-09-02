На неделе не исключаем сохранения текущего диапазона в 66-67 рублей за доллар - РФПИ

"Дальнейшее отношение инвесторов к ЕМ активам будет важным для краткосрочных перспектив рубля, однако стабильность чистой спекулятивной позиции в рубле (41,8% от общего числа позиций к 27 августа vs 41,7% неделей ранее) указывает на отсутствие изменений в поведении спекулянтов. Из локальных новостей ключевыми будeт публикация данных об объемах покупки валюты в рамках бюджетного правила в сентябре (мы ждем их снижения с 237 млрд руб. до 215 млрд руб.), а также "опорное" заседание ЦБ по ключевой ставке, где мы (как и рынок) ожидаем снижения ставки на 25 б.п. (до 7%). Учитывая сохранение довольно высокой положительной реальной процентной ставки по рублям и риск-ориентированный подход регулятора, само по себе снижение ставки рублю ничем не грозит. Более того, отсутствие каких-либо значимых улучшений в экономике сохраняет справедливым тезис о том, что смягчение политики необходимо для достижения более высоких темпов роста ВВП через рост инвестиций/корп. кредита. На неделе же не исключаем сохранения текущего диапазона 66-67/USD, но в краткосрочной перспективе ждем скорее его укрепления в направлении нижней границы диапазона или даже чуть дальше", - комментирует ситуацию главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.