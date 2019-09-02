Тестирование отметки 67 рублей за доллар остается весьма вероятным сценарием в рамках недели - "Нордеа Банк"

"Рубль начинает торги относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что с очередным витком торговой войны тестирование отметки 67 в рамках недели остается весьма вероятным сценарием. Внешний фон для рубля не создает предпосылок для устойчивого укрепления российской валюты. В рамках недели к важным внутренним событиям можно отнести публикацию в среду данных об объеме покупок иностранной валюты Минфином в сентябре и в пятницу решение по ставке Банка России. Оба события нейтральны для динамики рубля, которая сейчас преимущественно определяется внешним фоном", - говорится в обзоре аналитика "Нордеа Банка" Татьяны Евдокимовой.