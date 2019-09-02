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02 сентября 2019 года 11:27
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски - "ВТБ Капитал"
Среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски со сроком погашения свыше 10 лет, отмечается в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". В пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежнокредитной политике (это опорное заседание, то есть после него состоится прессконференция и публикация нового прогноза, тогда как новый Доклад о денежнокредитной политике будет опубликован в середине сентября). Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что по итогам заседания регулятор снизит ключевую ставку на 25 бп. В пользу такого решения Банка России, по мнению экспертов, говорит несколько факторов: тон июльского прессрелиза был мягким, инфляция в России продолжает снижаться и может оказаться ниже целевого уровня ЦБ (4% в 1п20), а инфляционные ожидания домохозяйств снизились до уровней начала 2019 г. Между тем волатильность валютного курса в августе была довольно умеренной и не достигла уровней августа или апреля 2018 г. Рубль в августе ослаб на 5% против снижения на 8% в августе и на 10% в апреле прошлого года. "Денежный рынок дисконтирует снижение ставки на 25 бп: спред между 1x4 FRA и 3-месячной Mosprime сейчас торгуется на уровне -16 бп, а спред между FRA 3x6 и 3-месячной Mosprime – в на уровне -25 бп. На наш взгляд, заметных движений на рынке ОФЗ в результате снижения ставки на 25 бп не произойдет, поскольку инвесторы, судя по всему, уже заложили такой исход в котировки. Таким образом, основное внимание, как мы полагаем, будет сосредоточено на прогнозе по ставке (forward guidance). Намек на еще одно снижение ставки в декабре должен, на наш взгляд, обеспечить поддержку ОФЗ, особенно в коротком и среднесрочном сегментах. Судя по нашей модели кривой ОФЗ, среднесрочные ОФЗ недооценивают потенциал продолжения цикла снижения ставок в большей степени, чем длинные выпуски (со сроком до погашения свыше 10 лет)", - полагают аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин, Татьяна Чернявская, Игорь Рапохин.
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Компании упоминаемые в новости: ТМК ТД
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