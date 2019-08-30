В рамках следующей недели "быки" могут попытаться закрепиться выше отметки 2730 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

В пятницу российский фондовый рынок продолжил в волну восстановления на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом "быков" поддержала динамика западных фондовых площадок. К вечеру в Европе основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,3% соответственно.

"На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,5%, поднявшись в район 2727 пунктов, - комментирует Богдан Зварич. - Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля, рост которых составил порядка 3%. Компанию им составили бумаги Сургутнефтегаза, ММК и ОГК-2, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО и МосБиржа, потерявшие 2,2% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на уровне 2730 пунктов. Под конец дня по рынку прошла волна фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, что привело к компенсации части роста. В рамках следующей недели "быки" могут попытаться закрепиться выше этой отметки. При этом ее пробой и подъем выше 2750 пунктов будет говорить об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2550 - 2590 пунктов. При этом, начало следующей недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник".