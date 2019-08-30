Основное давление на отечественную валюту в пятницу оказывали котировки нефти - ИК "Велес Капитал"

"Пятничные торги рубль начала достаточно уверенно и к концу первого получаса торгов укрепился почти на 20 коп. к доллару, достигнув отметки 66,4, - отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка Аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. - В дальнейшем рублю удалось еще раз обновить максимум (отечественная валюта была близка к прохождению уровня 66,3 руб.), однако в целом торги проходили достаточно волатильно в широком диапазоне 66,35-66,55 руб. Ближе к вечеру отечественная валюта стала терять преимущество и к 18:00 вышла в минус. При этом другие валюты на развивающихся рынках чувствовали себя гораздо увереннее и в основном торговались в положительной зоне (например, укрепление бразильского реала и южноафриканского рэнда составляло порядка 0,6-0,7%). Основное давление на отечественную валюту оказывали котировки нефти, терявшие к 18:00 около 2,5% по марке Brent".