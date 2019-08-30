"Бычьи" настроения в золоте начинают выдыхаться - ИК "ФИНАМ"

""Бычьи" настроения в золоте начинают выдыхаться. Можно воспринимать это как определённого рода передышку до появления нового "черного лебедя". Фьючерсы на золото торгуются без изменения к четвергу у максимальных значений за несколько лет. Инвесторы в драгоценный метал практически не реагируют на падение доходности тридцатилетних казначейских облигаций США и инверсию кривой доходности двухлетних и десятилетних казначейских облигаций. В краткосрочной перспективе цены на золото вполне могут скорректироваться. Уход цены ниже уровня 1527 долларов может привести к дальнейшим распродажам до уровней 1502,10 и 1488,90 долларов за унцию. Думаю, многие управляющие захотят зафиксировать прибыль после столь мощного ралли", - сообщается в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

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