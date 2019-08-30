.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 августа 2019 года 17:51
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома
ITI Capital рекомендует "держать" акции Газпрома: целевой уровень: 232,4 руб.; ожидаемая доходность: 2,4% до конца ноября, отмечается в комментарии аналитиков ITI Capital. В четверг, 30 августа, Газпром опубликовал по большей части соответствующие прогнозам рынка финансовые результаты по МСФО за 2К19 и 1П19. Аналитики ITI Capital считают, что ближайшие перспективы Газпрома являются сдержанными. "Наша рекомендация по бумаге: держать. Целевая цена: 238 руб./акция (+2,4% к текущим 232,4 руб./акция) до конца ноября, когда будет опубликована отчетность по МСФО за 3К19 и объявлена новая дивидендная политика. Именно эти факторы будут задавать дальнейшую динамику бумаги", - отмечается в комментарии ITI Capital. Выручка за 2К19 составила 1,8 трлн руб. (-2,6% г/г), EBITDA сократилась до 497 млрд руб. (-13% г/г). Чистая прибыль выросла на 16% г/г, до 300,6 млрд руб. FCFF компании оказался отрицательным: -54,7 млрд руб. против 213 млрд руб. в 1К19. Компания сообщила о росте расходов по налогу на прибыль во 2К19 в 4,2 раза г/г, до 171 млрд руб. Выручка за 1П19 увеличилась на 2,7% г/г, до 4,1 трлн руб., чистая прибыль составила 836,5 млрд руб. (+32,6% г/г). Увеличение прибыли, по мнению аналитиков ITI Capital, было связано с положительными курсовыми разницами при сокращении EBITDA, при курсе 65-66 руб. за доллар курсовые разницы во 2П19 будут отрицательными. Вместе с вероятным снижением операционной прибыли это будет оказывать давление на годовую чистую прибыль. "В отчетном периоде наблюдалось умеренное снижение цен на нефть и значительное снижение цен на газ на европейских торговых площадках, - указывают эксперты ITI Capital. - Во 2К19 спотовые цены на газ снизились на 33%, а накопленным итогом с начала 2019 г. снижение составило более 54%. Однако во 2К19 экспортные поставки газа в дальнее зарубежье по контрактам "Газпром экспорта" выросли на 3% г/г. Благодаря структуре портфеля долгосрочных контрактов средние цены поставок Газпрома европейским покупателям находятся выше спотовых цен на газ на европейских хабах, что помогает Газпрому сохранять лидирующие позиции на рынке". Газпром повысил прогноз капитальной программы на 2019 г. с 2,08 трлн руб., до 2,15 трлн руб., что маржинально негативно для денежных потоков компании, однако Газпром регулярно увеличивает оценки инвестиционных затрат ближе к концу года, к чему рынок уже привык.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.30 августа 2019 года 11:26
Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением. Контракты на Brent теряют около 0,5% и торгуются в районе отметки $60,9/bbl, WTI снижается до $56,3/bbl. В четверг цены на нефть росли вместе с другими рисковыми активами на фоне позитивных новостей по торговым переговорам... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу. читать дальше
.29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.