Конец лета сопровождается ростом спроса на безопасные активы - Julius Baer

В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону снижения, что привело к дальнейшему росту безопасных активов, в том числе облигаций с большой дюрацией. В то же время, на политической арене также произошли заметные события: в Италии неожиданная коалиция сформировала новый парламент, в Великобритании работа парламента будет приостановлена с 9 сентября в преддверии очередного срока по Brexit, а торговые споры США и Китая традиционно преподнесли новые, как позитивные, так и негативные, сюрпризы.

"Инвесторам наверняка приятно осознавать, что это "сумасшедшее лето 2019 года" подходит к концу. В следующий понедельник в США будут отмечать День труда, начнется новый учебный год, и игроки надеются, что на рынки и в политику вернется рационализм. Перспективы роста мировой экономики стали главной жертвой политической турбулентности. После завершения симпозиума центробанков в Джексон-Хоул инвесторы гадают о том, сколько денег будет выпущено на рынки, чтобы восстановить слабеющую деловую активность, и какой вклад может внести фискальный сектор", - полагает Кристиан Гаттикер.