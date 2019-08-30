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30 августа 2019 года 16:48
Рубль получит шанс на укрепление - БКС
К концу торговой недели российская валюта незначительно укрепляется, курс рубля формируется в пределах 66,3-66,8 за доллар. На предстоящей неделе рубль может получить шанс на улучшение позиций на фоне "risk on", который образуется на ожиданиях возобновления торговых переговоров США и Китая, а также на приближении шага ФРС по снижению ключевой ставки, говорится в комментарии "БКС Премьер". Благоприятствующей для рублевых активов может оказаться и ценовая конъюнктура на рынке нефти. В ближайшее время в Мексиканском заливе и на южном побережье США, где расположено множество нефтяных объектов, ожидаются ураганы. В этот период в нефти часто появляется "погодная премия". При этом "черное золото" в числе прочих рисковых активов может получать поддержку со стороны локального рыночного оптимизма в отношении перспектив нового раунда американо-китайских торговых переговоров. В середине недели важно обратить внимание на официальные данные по запасам нефти в США, в случае их дальнейшего снижения энергоноситель может ускорить удорожание. "Мы не исключаем достижения ценовых уровней $62-63 за баррель Brent к 5-6 сентября", - отмечают в "БКС Премьер". На предстоящей недели решение по ключевой ставке будет принимать Банк России. Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин считает, что регулятор понизит ставку на 25 б.п. - до 7%. Для позиций рубля данное действие будет иметь в целом нейтральный эффект, поскольку оно уже заложено в ожидания рынка. Факторами, которые, напротив, могут сыграть против рубля, являются негативные тенденции в развитии кризисных ситуаций в Гонконге (не исключен сценарий с силовым подавлением протестов), а также в Аргентине, которая в очередной раз балансирует на грани дефолта. Усугубление данных проблем несет в себе потенциальную угрозу фронтального бегства из всех развивающихся валют. "По нашим оценкам, на будущей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 65,7-67 за доллар", - заключает А. Бахтин.
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30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
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.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.30 августа 2019 года 11:26
Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"
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.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
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.30 августа 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу. читать дальше
.29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
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