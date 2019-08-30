У рубля сохраняется положительная реальная доходность - "Открытие Брокер"

"Рубль активно возвращал потерянные позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,38%, недельная - до 7,40%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Основные индикаторы рынка Forex указывают на ослабление тревожности. Иена, конечно, не слабеет, но торгуется в районе 106,3 за доллар. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,52%. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность. Впрочем, рубль уже может не обращать внимание на такие валюты, как доллары Австралии и Новой Зеландии, так как реальные ставки в них уже являются отрицательными. У рубля сохраняется положительная реальная доходность. Именно этот факт будет работать в пользу рубля на спокойном или позитивном рынке. Соответственно, в сентябре мы ждём возобновления переговорного процесса США и КНР в какой-либо форме, что должно успокоить глобальных инвесторов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.