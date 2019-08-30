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30 августа 2019 года 16:25
У рубля сохраняется положительная реальная доходность - "Открытие Брокер"
"Рубль активно возвращал потерянные позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,38%, недельная - до 7,40%, а месячная осталась на уровне 7,47%. Основные индикаторы рынка Forex указывают на ослабление тревожности. Иена, конечно, не слабеет, но торгуется в районе 106,3 за доллар. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,52%. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность. Впрочем, рубль уже может не обращать внимание на такие валюты, как доллары Австралии и Новой Зеландии, так как реальные ставки в них уже являются отрицательными. У рубля сохраняется положительная реальная доходность. Именно этот факт будет работать в пользу рубля на спокойном или позитивном рынке. Соответственно, в сентябре мы ждём возобновления переговорного процесса США и КНР в какой-либо форме, что должно успокоить глобальных инвесторов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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30 августа 2019 года 17:20
В последнее время финансовые рынки занимались пересмотром прогнозов по экономическому росту, инфляции и уровню процентных ставок. Как отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента Julius Baer Кристиана Гаттикера. ожидания по каждому из этих показателей изменились в сторону... читать дальше
.30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.30 августа 2019 года 11:26
Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением. Контракты на Brent теряют около 0,5% и торгуются в районе отметки $60,9/bbl, WTI снижается до $56,3/bbl. В четверг цены на нефть росли вместе с другими рисковыми активами на фоне позитивных новостей по торговым переговорам... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу. читать дальше
.29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
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