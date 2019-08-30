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30 августа 2019 года 14:48
Рекомендуем "покупать" акции МосБиржи с целевой ценой 115 рублей - ГК "ФИНАМ"
Согласно исследованию аналитиков ГК "ФИНАМ", бумаги "Московской биржи" все еще недооценены по отношению к аналогам. Акциям присвоена рекомендация "покупать" с целевой ценой 115 руб., что соответствует потенциалу роста на уровне 23% в перспективе 12 мес. Отчет за II квартал 2019 г. показал увеличение чистой прибыли на 21% г/г, до 5,9 млрд руб. За полгода прибыль составила 8,99 млрд руб., что на 1,8% ниже результата прошлого года ввиду начисления резерва. Без учета этого фактора прибыль, по оценкам специалистов ГК "ФИНАМ", повысилась на 4,8%, до 11,04 млрд руб. В перспективе резерв может быть уменьшен, как это было в прошлом году, что позитивно скажется на прибыли и дивидендах, отмечается в исследовании. Квартальная отчетность, по мнению аналитиков, поддерживает прогноз выхода на сопоставимую с прошлым годом прибыль или даже небольшой рост. Снижение процентных ставок в России и за рубежом может неблагоприятно повлиять на процентные доходы, но это может быть компенсировано на рынках капитала, которые получают стимул от снижения ставок, что будет поддерживать рост комиссий. Кроме того, эффект меньших ставок не сразу скажется на динамике процентных доходов. Среди благоприятных факторов аналитики отмечают привлекательный дивидендный профиль компании. В последние два года ПАО "Московская биржа" направляла на дивиденды около 90% прибыли, что позволяло предлагать инвесторам одну из самых лучших доходностей в финансовом секторе, и эксперты ожидают сохранения высоких норм выплат в будущем. Еще одним привлекательным фактором является предоставление правительством страны субсидий компаниям среднего и малого бизнеса на компенсацию затрат выпуска акций и облигаций, размещаемых на бирже. Привлечение долгового финансирования на бирже становится популярной альтернативной банковскому кредитованию, и в перспективе данная инициатива поможет привлечь этот сегмент бизнеса на биржу. "По форвардным мультипликаторам акции "Московской биржи" недооценены по отношению к аналогам. Мы рекомендуем "покупать" акции МосБиржи с целевой ценой 115 руб. Потенциал роста в перспективе 12 мес. составляет 23%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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