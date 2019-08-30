Рубль может сдвинуться в область значений 67-67,5 за доллар - БКС

"Российская валюта в предстоящем месяце, по нашим оценкам, будет себя чувствовать неплохо, однако фактор сезонной слабости счета текущих операций и вероятное сохранение общего давления на валюты emerging markets могут подвинуть курс национальной валюты в область значений 67-67,5 за доллар", - отмечает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.