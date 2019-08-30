Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer

"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на паузе" и экономика лишь замедляется, другие - что мы находимся на пороге полноценного спада. Мы придерживаемся первой позиции. Экономический рост и спрос на нефть будут оставаться слабыми, так что предложение сырья будет скорее профицитным значительную часть 2020 года. Несмотря на то, что сланцевый бум в США замедляется, увеличение добычи в стране должно практически полностью компенсировать рост спроса на топливо в мире. Принимая во внимание рост производства нефти в других странах, например, в Канаде или Бразилии, члены ОПЕК, скорее всего, сохранят свою политику по ограничению добычи. Что интересно, настроения в секторе, судя по фьючерсному рынку, не такие плохие, как по другим циклическим сырьевым товарам, включая медь. Это, вероятно, связано с сохраняющейся напряженностью вокруг Ирана. Ураган "Дориан" вот-вот накроет Флориду. Тогда как нефтяная инфраструктура в Мексиканском заливе в этот раз, кажется, не пострадает, спрос на "черное золото" временно упадет из-за приостановки деловой активности. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе. Однако данная ситуация уже во многом учтена в "медвежьих" настроениях на рынке", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.