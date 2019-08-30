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30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на паузе" и экономика лишь замедляется, другие - что мы находимся на пороге полноценного спада. Мы придерживаемся первой позиции. Экономический рост и спрос на нефть будут оставаться слабыми, так что предложение сырья будет скорее профицитным значительную часть 2020 года. Несмотря на то, что сланцевый бум в США замедляется, увеличение добычи в стране должно практически полностью компенсировать рост спроса на топливо в мире. Принимая во внимание рост производства нефти в других странах, например, в Канаде или Бразилии, члены ОПЕК, скорее всего, сохранят свою политику по ограничению добычи. Что интересно, настроения в секторе, судя по фьючерсному рынку, не такие плохие, как по другим циклическим сырьевым товарам, включая медь. Это, вероятно, связано с сохраняющейся напряженностью вокруг Ирана. Ураган "Дориан" вот-вот накроет Флориду. Тогда как нефтяная инфраструктура в Мексиканском заливе в этот раз, кажется, не пострадает, спрос на "черное золото" временно упадет из-за приостановки деловой активности. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе. Однако данная ситуация уже во многом учтена в "медвежьих" настроениях на рынке", - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 11:26
Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением. Контракты на Brent теряют около 0,5% и торгуются в районе отметки $60,9/bbl, WTI снижается до $56,3/bbl. В четверг цены на нефть росли вместе с другими рисковыми активами на фоне позитивных новостей по торговым переговорам... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу. читать дальше
.29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:27
"Данные от Минэнерго США вышли аналогично данным от API, показав сильное снижение в запасах сырой нефти на 10 млн барр. и снижение на 2,1 млн барр. в запасах бензинов и дистиллятов. Это оказало нефти поддержку. Сокращение произошло на фоне падения чистого импорта, в том числе в Мексиканском заливе... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:01
Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
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