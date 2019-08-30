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30 августа 2019 года 12:50
Рекомендуем "дивидендным" инвесторам акции "Детского мира" - ГК "ФИНАМ"
"Мы отмечаем, что по дивидендным критериям (норме выплат и доходности) "Детский мир" - это самый привлекательный эмитент в российском ритейле. Сохраняем рекомендацию "держать" и целевую цену 103 руб. Потенциал акций мы оцениваем в 15% в перспективе 12 месяцев. Акции торгуются с умеренным дисконтом по отношению к аналогам, около 3%, но мы смотрим на акции "Детского мира" прежде всего как на дивидендную историю. Рост бизнеса транслируется в серию выплат с высокой доходностью, в среднем 11,6%, благодаря чему ритейлер будет оставаться привлекательной биржевой историей для инвесторов (особенно на фоне понижения процентных ставок)", - говаорпится в комментарии ГК "ФИНАМ". Прибыль "Детского мира" выросла в 1-м полугодии на 15% (до 2,2 млрд.руб. по МСФО17), благодаря экспансии сети и положительной динамике сопоставимых продаж. Торговая площадь расширилась за год на 10,3%, количество магазинов увеличилось на 17% г/г. Компания продолжает увеличивать долю на рынке, не теряя при этом в рентабельности продаж. Маржинальность продаж по EBITDA в 1П 2019 немного улучшилась - на 40 б.п. до 9,0%. Менеджмент повысил прогноз по открытию магазинов в этом году до 90+ с 70+. Стратегия роста включает в себя также рост за пределами России - в Казахстане и Белоруссии, начало торговли товарами для животных, а также запуск маркетплэйса. Последний проект может неблагоприятно повлиять на коммерческую маржу, так как на маркетплэйсах высокая ценовая конкуренция, но в перспективе это поможет расширить присутствие в сегменте онлайн, привлечь новых покупателей и нарастить рыночную долю. Согласно дивидендной политике, "Детский мир" распределяет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Фактически компания направляет всю прибыль по РСБУ и платит промежуточные дивиденды. В середине осени компания может объявить о промежуточном дивиденде. Весь годовой платеж, согласно консенсусу Bloomberg, за этот год составит 9,9 руб. (+12% г/г) с доходностью 11%. "Мы отмечаем, что по дивидендным критериям - норме выплат и доходности, это самый привлекательный эмитент в российском ритейле. Сохраняем рекомендацию "держать" и целевую цену 103 руб. Потенциал акций мы оцениваем в 15% в перспективе 12 месяцев. Акции торгуются с умеренным дисконтом по отношению к аналогам, около 3%, но мы смотрим на акции "Детского мира" прежде всего как на дивидендную историю. Рост бизнеса транслируется в серию выплат с высокой доходностью, в среднем 11,6%, благодаря чему ритейлер будет оставаться привлекательной биржевой историей для инвесторов (особенно на фоне понижения процентных ставок)", - отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Детский мир
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