Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением. Контракты на Brent теряют около 0,5% и торгуются в районе отметки $60,9/bbl, WTI снижается до $56,3/bbl. В четверг цены на нефть росли вместе с другими рисковыми активами на фоне позитивных новостей по торговым переговорам между США и Китаем. В целом, как мы отмечали в начале недели, нефтяные котировки продолжают торговаться в русле всего блока рисковых активов. Тем не менее, отраслевая статистика от Минэнерго по запасам сырья в Штатах также оказывала поддержку нефтяным контрактам в течение этой недели. Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам ввиду всё еще повышенной вероятности введения дополнительных 15-процентных пошлин со стороны США на китайские импортные товары 1 сентября", - отмечается в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".