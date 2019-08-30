Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю уменьшился до $70 млн - "БКС Глобал Маркетс"

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Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 22 по 28 августа 2019 года составил $70 млн против $510 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $110 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали нулевые чистые потоки ($330 млн оттока неделей ранее).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был отмечен первый за четыре недели приток капитала - $40 млн против оттока $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток на уровне $10 млн.

"В отличие от облигаций, акции распродаются в первую очередь на фоне роста опасений по поводу торговой войны. Публикация данных по индексу PMI за август на следующей неделе станет важным индикатором ситуации в экономиках крупных развивающихся рынков, а репозиционирование может продолжиться", - отмечает в обзоре Смольянинов.

Между тем, как следует из материалов "БКС Глобал Маркетс", облигации развивающихся рынков (EM) снова пользовались умеренным спросом. "По всей видимости, глобальные инвесторы по-прежнему ищут высокие доходности, и в случае ухудшения настроений бонды EM не распродаются ими в первую очередь. Однако динамика выглядит умеренной и, скорее, говорит о том, что инвесторы сделали паузу в продажах и сосредоточились на других классах активов", - говорится в отчете.