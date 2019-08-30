Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"

"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями 61,50 долл. и 57,50 долл., которые им уже дважды не удалось преодолеть в августе. В пятницу повлиять на настроения может еженедельный отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.