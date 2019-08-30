Явные предпосылки для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях пока отсутствуют - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на достигнутом накануне уровне. Явные предпосылки для продолжения вчерашних активных покупок в российских акциях пока отсутствуют. Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать выход большого количества статистических показателей в США. Наиболее значимым из них станет публикация финального августовского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск)", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.