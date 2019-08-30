Чистый совокупный отток капитала из акций и бондов РФ за неделю уменьшился до $70 млн - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 22 по 28 августа 2019 года составил $70 млн против $510 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.