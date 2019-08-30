Ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3% - Алор Брокер

"Индекс МосБиржи уверенно закрепился выше отметки 2700 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2760 пунктов. Но для продолжения роста все-таки нужны поводы. В пятницу с утра внешний фон складывается позитивный: немного подрастают американские фьючерсы, в "плюсе" находятся Азия и нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%. Но риски переноса "лонгов" через выходные присутствуют. В связи с этим ближе к вечеру желание зафиксировать неплохую прибыль последних двух дней будет велико, и рынок вполне может подсесть, если рост на американских площадках не будет продолжен", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.