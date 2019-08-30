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30 августа 2019 года 09:42
В пятницу ждем продолжения укрепления рубля - Алор Брокер
"Рубль в паре с долларом закрыл торги четверга на отметке 66,5. Более сильному росту российской валюты препятствует дорогой доллар. Так, пара евро-доллар, похоже, уже "пустила корни" под отметкой 1,11 и никак не может забраться выше. Более того, нарастает угроза пробития отметки 1,10, что может спровоцировать массовое закрытие "лонгов по стопам" и уведет доллар на новые высоты. Однако в пятницу мы ждем продолжения укрепления рубля вплоть до попытки закрепиться ниже отметки 66 рублей за доллар", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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30 августа 2019 года 15:57
"Нефтяные цены в целом сохраняют высокую разнонаправленность своей динамики. Предыдущую сессию они сумели завершить вблизи новых недельных вершин. В начале пятницы котировки пытались продолжить рост, но затем сдали позиции. После непродолжительного восстановления, наблюдавшегося в начале наших... читать дальше
.30 августа 2019 года 13:52
Сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем слабость фундаментальных факторов в секторе - Julius Baer
"Котировки нефти в последние дни "топчутся" на месте на фоне снижения рисков начала новой рецессии. Однако спокойствие в секторе может быть обманчиво, поскольку финансовые рынки все еще не пришли к единому мнению по поводу текущей фазы делового цикла. Одни считают, что он просто оказался "на... читать дальше
.30 августа 2019 года 11:26
Ключевым риском для нефтяного рынка остается неопределенность по американо-китайским торговым переговорам - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы находятся под умеренным давлением. Контракты на Brent теряют около 0,5% и торгуются в районе отметки $60,9/bbl, WTI снижается до $56,3/bbl. В четверг цены на нефть росли вместе с другими рисковыми активами на фоне позитивных новостей по торговым переговорам... читать дальше
.30 августа 2019 года 10:20
Потенциал восходящего движения котировок Brent может оказаться ограниченным сопротивлением $61,50 - ИК "Велес Капитал"
"Цены на нефть Brent преодолели отметку 60 долларов, а WTI поднялись выше 56 долларов за баррель на фоне увеличения склонности инвесторов к риску, а также приближения урагана "Дориан" к Мексиканскому заливу. Потенциал восходящего движения котировок может оказаться ограниченным сопротивлениями... читать дальше
.30 августа 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы существенно выросли в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть Brent торгуется в небольшом "плюсе", WTI слабо дешевеет в пятницу. читать дальше
.29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:27
"Данные от Минэнерго США вышли аналогично данным от API, показав сильное снижение в запасах сырой нефти на 10 млн барр. и снижение на 2,1 млн барр. в запасах бензинов и дистиллятов. Это оказало нефти поддержку. Сокращение произошло на фоне падения чистого импорта, в том числе в Мексиканском заливе... читать дальше
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