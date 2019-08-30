В пятницу ждем продолжения укрепления рубля - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом закрыл торги четверга на отметке 66,5. Более сильному росту российской валюты препятствует дорогой доллар. Так, пара евро-доллар, похоже, уже "пустила корни" под отметкой 1,11 и никак не может забраться выше. Более того, нарастает угроза пробития отметки 1,10, что может спровоцировать массовое закрытие "лонгов по стопам" и уведет доллар на новые высоты. Однако в пятницу мы ждем продолжения укрепления рубля вплоть до попытки закрепиться ниже отметки 66 рублей за доллар", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.