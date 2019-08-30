Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2730 пунктов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать положительную динамику, цены на энергоносители и промышленные металлы стабильны. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2730 пунктов, поддержки расположены на 2705 и 2695 пунктах, по индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1300 пунктов, уровнем поддержки выступают значения 1266 и 1240 пунктов", - считает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.