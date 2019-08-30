Индексы РФ удержали важные уровни поддержки и готовы продолжить рост - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Рост мировых рынков, в том числе сырьевых площадок, а также серия положительных квартальных отчетов российских компаний, опубликованных в последние дни, позволяют рассчитывать на продолжение вчерашнего роста индексов РФ в ходе текущей сессии. Американские площадки также завершили торги в ощутимом "плюсе", - отмечают аналитики ИФК "Солид".