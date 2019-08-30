"ВТБ Капитал" снизил оценку акций РусГидро на 6%, сохранив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 6% - до 0,68 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,5 рубля за штуку.