Подтверждаем нашу целевую цену акции "РусГидро" на уровне 0,7 руб. и рекомендацию "покупать" - ИК "Велес Капитал"

"РусГидро" представила консолидированные результаты за 1П19. Отчетность оказалась близка к нашим ожиданиям: выручка осталась на уровне прошлого года, EBITDA снизилась на 15,3% г/г, чистая прибыль упала на 22,6%. Главными причинами снижения показателей стали снижение выработки и рост топливных расходов в основном по дальневосточным станциям. По итогам представленных результатов мы подтверждаем нашу целевую цену акции "РусГидро" на уровне 0,7 руб. и рекомендацию "покупать". Мы отмечаем, что 2019 г. для компании будет сложным из-за роста топливных расходов, снижения выработки, пика капитальных расходов и списаний, ожидаемых в конце года. Ожидаем, что уже с первого квартала следующего года ситуация будет меняться в лучшую сторону", - отмечает специалист ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин.

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