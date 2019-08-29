Среднесрочно и долгосрочно никаких улучшений в мировой экономике игроки на рынке облигаций не видят - ИК QBF

"Сегодня пресс-секретарь китайского министерства торговли Жао Фенг стал главным ньюсмейкером на мировых рынках. Он заявил, что Китай хочет возобновить переговоры с США и китайская делегация может прилететь в Вашингтон в сентябре. Реакция на рынках была бурной, фьючерсы на американские индексы сразу подскочили на 1%. Оптимизм игроков понятен, а волатильность на рынке акций - дело обычное. Однако любопытна реакция на рынке облигаций, вернее, отсутствие всякой реакции на позитивные новости из Китая. Доходности по американским "трежерис", по немецким госооблигациям и по другим госбондам остались на прежних уровнях. Сохранилась инверсия в 3 б.п. между двухлетними и десятилетними "трежерис". О чем это может свидетельствовать? Прежде всего о том, что среднесрочно и долгосрочно никаких улучшений в мировой экономике игроки на рынке облигаций не видят. Поэтому сейчас в списке рисков я бы на первое место поставил отрицательные доходности и инверсию, а не Китай", - отмечает в своем комментарии ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.