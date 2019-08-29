Степень оптимизма розничных инвесторов достигла рекордного уровня на прошедшей неделе - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 28 августа 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам исследования, на отчетной неделе эксперты за все время с начала своих наблюдений за потоками ETF в 2016 году зафиксировали самую высокую степень оптимизма локальных инвесторов, скупавших дешевые российские акции рекордными темпами. Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", вырос на 5,1% по итогам недели, завершившейся в среду. Потоки средств институционалов оказались сбалансированными. Между тем, как отмечается в обзоре, беспокойство относительно глобальных макроэкономических перспектив сохраняется, а опасения эскалации торговой войны, которая может привести и так "хрупкую мировую экономику" к циклическому спаду, подавляют настроения инвесторов.

Оттоки средств из акций РФ через ETF продолжились и составили $42 млн за счет оттока капитала из фондов GEM ETF, в то время как потоки в российских ETF (Russia-dedicated funds) оказались нулевыми.