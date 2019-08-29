Считаем суверенные евробонды РФ интересными для покупки - Райффайзенбанк

"Уже длительное время наблюдается ситуация, при которой локальные банки (допущенные к таким операциям) как размещают валюту в Казначейство (по операциям валютный своп в размере 1,5 млрд долл.), так и привлекают валюту по депозиту (1 банк с середины июля регулярно занимает 100-600 млн долл., на сегодняшнем аукционе было привлечено 500 млн долл. под 1,25% годовых без учета ФОР). Спрос на валюту со стороны крупного банка (другие к депозитам Казначейства не допущены) на фоне сохраняющегося избытка валютной ликвидности в секторе выглядит нетипичным и может быть связан с торговыми операциями на рынке ценных бумаг, - отмечают в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. - В сравнении со стоимостью валюты от Казначейства (всего 1,36% с учетом ФОР) вся кривая евробондов РФ (даже самый короткий выпуск RUSSIA 20) имеет положительную процентную маржу (50-225 б.п.), то есть в условиях падающих долларовых ставок присутствует квази-арбитражная возможность. При этом на рынке ОФЗ таких возможностей нет (вся кривая доходностей находится ниже RUONIA): ценообразование построено на ожиданиях существенного смягчения монетарной политики ЦБ РФ (которые могут не реализоваться из-за внешних рисков). Мы считаем суверенные евробонды РФ интересными для покупки (доходность получится больше, чем у ОФЗ за счет как ценового роста "тела", так и ослабления рубля)".