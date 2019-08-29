Серебро может подорожать до 19,5 доллара за унцию на горизонте 3-х месяцев - Julius Baer

Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку котировкам через ослабление доллара, говорится в комментарии Julius Baer. Обеспеченные физическим металлом инвестиции в последнее время показывали рекордно высокие темпы роста, в то время как настроения среди краткосрочных трейдеров на рынке фьючерсов становятся все более "бычьими".

"Мы полагаем, что усиление интереса инвесторов к серебру объясняется скорее техническими, чем фундаментальными факторами, а именно преодолением уровня сопротивления как на рынке самого серебра, так и в соотношении его цены к золоту. Учитывая замедление глобального экономического роста, такое сильное ралли все же удивляет. Спрос на серебро более чем на половину связан с промышленным сектором, в том числе с производством электроники. США и Китай являются крупнейшими потребителями металла для промышленности. Эскалация внешнеторгового конфликта представляет угрозу для спроса, особенно если обе стороны обратятся к запретам и бойкотам электронных товаров, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем не менее, если темпы роста глобальной экономики не замедлятся слишком сильно, серебро продолжит выигрывать от свежего интереса инвесторов и при этом не будет испытывать сильных негативных последствий от снижения промышленного спроса. Мы подтверждаем конструктивную позицию по металлу и повышаем прогноз по ценам до 19,5 долл. США за унцию и 18,5 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно. Чем дольше будет продолжаться это ралли, тем выше будут риски, что небольшой рынок серебра снова перерастет себя больше, чем следует".