В данный момент участники валютного рынка занимают выжидательную позицию - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке к середине дня в четверг рубль демонстрировал небольшой плюс к доллару и евро, однако вряд ли такая динамика свидетельствовала о какой-либо направленности торгов. В данный момент участники рынка занимают выжидательную позицию, так как на глобальных площадках сохраняется слабый "аппетит к риску под влиянием эскалации торгового конфликта и рисков рецессии в экономике США. В подобных условиях важное значение для рынка будет иметь сегодняшняя американская макростатистика. Днем Минторговли США опубликует пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, а Минтруда США - число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю, которые в совокупности и определят настроения инвесторов до конца дня", - отмечает в комментарии специалист ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.