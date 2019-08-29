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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Финансовые результаты "Ленты" за 1П19 по МСФО негативны для акций компании - Альфа-банк
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29 августа 2019 года 13:15

Финансовые результаты "Ленты" за 1П19 по МСФО негативны для акций компании - Альфа-банк

"Лента" в среду представила слабые финансовые результаты за 1П19 по МСФО – EBITDA снизилась на 6% г/г и оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность EBITDA снизилась на 0,8 п. п. г/г до 8,1% на фоне роста общих, административных и коммерческих расходов в годовом сопоставлении в процентном отношении к выручке (из-за роста расходов на фоне снижения выручки на единицу площади магазинов). Обновленный прогноз компании по открытию и закрытию новых магазинов предполагает снижение количества магазинов в годовом сопоставлении в 2019 г. и более высокие в сравнении с предыдущим прогнозом капиталовложения. Учитывая это, мы считаем отчетность негативной для акций компании, что предполагает риск понижения консенсус-прогноза выручки и EBITDA на 2019 г. В то же время влияние отчетности на динамику акций, вероятно, будет весьма ограниченным, учитывая 1) заметное снижение ликвидности акций и 2) ожидание новой стратегии (будет представлена через 1-2 квартала), которая является основной интригой для рынка", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Опубликовано: /Альфа-Банк/
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