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Главная / Аналитикам / Аналитика / Финансовые результаты "Ленты" за 1П19 по МСФО негативны для акций компании - Альфа-банк
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29 августа 2019 года 13:15
Финансовые результаты "Ленты" за 1П19 по МСФО негативны для акций компании - Альфа-банк
"Лента" в среду представила слабые финансовые результаты за 1П19 по МСФО – EBITDA снизилась на 6% г/г и оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность EBITDA снизилась на 0,8 п. п. г/г до 8,1% на фоне роста общих, административных и коммерческих расходов в годовом сопоставлении в процентном отношении к выручке (из-за роста расходов на фоне снижения выручки на единицу площади магазинов). Обновленный прогноз компании по открытию и закрытию новых магазинов предполагает снижение количества магазинов в годовом сопоставлении в 2019 г. и более высокие в сравнении с предыдущим прогнозом капиталовложения. Учитывая это, мы считаем отчетность негативной для акций компании, что предполагает риск понижения консенсус-прогноза выручки и EBITDA на 2019 г. В то же время влияние отчетности на динамику акций, вероятно, будет весьма ограниченным, учитывая 1) заметное снижение ликвидности акций и 2) ожидание новой стратегии (будет представлена через 1-2 квартала), которая является основной интригой для рынка", - говорится в обзоре Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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