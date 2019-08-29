.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В преддверии ключевых событий монетарных властей неопределенность на валютном рынке усиливается - "НФК-Сбережения"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 августа 2019 года 13:37
В преддверии ключевых событий монетарных властей неопределенность на валютном рынке усиливается - "НФК-Сбережения"
"Ожидания попыток восстановления на российском финансовом рынке в рамках второй половины августа в целом оправдались. Индекс МосБиржи стремится завершить вторую неделю подряд укреплением. С другой стороны, попытка восстановления рубля оказалась весьма слабой. И если по итогам прошлой недели по паре USDRUB_TOM были сформированы условия для активизации продаж, то текущая неделя свидетельствует о сохранении силы сторонников доллара, что привело к нивелированию предпринятых усилий продавцов. Уровень неопределенности на валютном рынке возрастает, а в таких условиях рубль обычно продолжает сохранять слабость. Учитывая вышесказанное, стоит ожидать до конца недели тестирование области вблизи локального максимума (67,11). И если в таком сценарии активность продавцов вновь окажется слабой, то попытки работы в рамках сценария формирования новой среднесрочной волны восстановления рубля целесообразно приостановить. Рынки закладывают ожидания снижения ключевой ставки со стороны Банка России 6 сентября (пока эти ожидания сводятся к снижению на 25 базисных пунктов). В то же время на этот раз несмотря на то, что наш регулятор примет решение одним из первых (ЕЦБ и ФРС огласят свои решения 12 и 18 сентября соответственно), нельзя сбрасывать со счетов сценарий, при котором Банк России для обеспечения большего эффекта окажется более решительным в преддверии перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. Подобное решение может стать неожиданным и способно оказать существенную поддержку на рынке акций и облигаций. С другой стороны, как поведет себя российская валюта с учетом краткосрочной перспективы, остается неясным. Именно поэтому российские инвесторы предпочитают продолжать покупать облигации и акции, а не сохранять рублевый "кэш". Весьма красноречиво о наблюдаемых тенденциях свидетельствует динамика с начала 2018 года. Так, золото (GLDRUB_TOM) за этот период выросло более чем на 38%, индекс Мосбиржи вырос на 22%, в то время как российская валюта ослабла к доллару (USDRUB_TOM) на 17%. Ключевые противоречия заключаются и в том, что президент США Дональд Трамп продолжает повторять о проблеме сильного доллара для США. Причем заявления Трампа о необходимости ослабления резервной валюты фиксируются в СМИ с регулярным постоянством. Вместе с тем пока это привело лишь к снижению ставок ФРС, но не к ослаблению доллара США. Причем динамика по индексу доллара с начала 2018 года свидетельствует о сохранении тренда в пользу усиления позиций американской валюты. Приведет ли такая ситуация к введению новых, на этот раз более действенных мер, станет известно 18 сентября. Возможно, вербальные интервенции Дональда Трампа направлены на то, чтобы подготовить инвесторов к готовящейся активности. Во всяком случае, о повышении рисков такого исхода наиболее красноречиво свидетельствует динамика на рынке золота. Спрос на золото продолжает преобладать и на глобальных рынках, что выразилось в устойчивом и достаточно резком росте цен на протяжении последних трех месяцев", - указывает в комментарии главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.
.
29 августа 2019 года 17:05
"На фоне обострения напряженности между США и Китаем и растущих опасений замедления мировой экономики для защиты своих инвестиций участники рынка обращают внимание на драгоценные металлы. В частности, поддержку ценам на золото оказывают отрицательные реальные процентные ставки в США и спрос со... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Увеличение инвестиционного спроса привело к росту котировок серебра почти на четверть с начала лета. Начало текущему ралли на рынке положили растущие ожидания дальнейших снижений ключевой ставки в США, что повышает привлекательность серебра как недоходного актива и должно оказать поддержку... читать дальше
.29 августа 2019 года 11:45
"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:59
Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets
"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:27
"Данные от Минэнерго США вышли аналогично данным от API, показав сильное снижение в запасах сырой нефти на 10 млн барр. и снижение на 2,1 млн барр. в запасах бензинов и дистиллятов. Это оказало нефти поддержку. Сокращение произошло на фоне падения чистого импорта, в том числе в Мексиканском заливе... читать дальше
.29 августа 2019 года 10:01
Американский рынок акций вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.28 августа 2019 года 14:17
"Европейский рынок природного газа перенасыщен, и понижательное давление на цены сохраняется. Запасы сырья показали сезонные пиковые значения на два месяца раньше обычного и могут достичь максимально допустимых уровней. Это предвещает непростые времена на рынке, однако ввиду текущих низких цен мы... читать дальше
.28 августа 2019 года 11:03
Сохраняющаяся неопределенность по торговой войне между США и Китаем ограничивает позитивные настроения нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки заметно выросли накануне и в утренние часы среды остаются в районе отметки $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть вчера оказала отраслевая статистика от Американского института нефти (API), в соответствии с которой запасы сырой нефти на прошлой неделе в Штатах сократились... читать дальше
.28 августа 2019 года 10:17
"Нефтяные котировки завершили торговую сессию вторника ростом и сохраняют аналогичную динамику в среду утром. Поддержку оказала статистика по запасам от Американского института нефти (API), опубликованная вчера вечером. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической... читать дальше
.28 августа 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.