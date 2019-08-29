Ближайшие перспективы нефтяных контрактов выглядят весьма туманными - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки снижаются вместе с остальными рисковыми активами, но пока остаются выше $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть продолжила оказывать отраслевая статистика. Официальные данные от Минэнерго США свидетельствовали о сокращении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе более чем на 10 mb, что подтвердило предварительные данные от API, опубликованные во вторник. Такое резкое сокращение запасов оказало определенную поддержку ценам на нефть, однако рост котировок был весьма ограниченным. Это связано (в первую очередь) с сохраняющейся неопределенностью по торговой войне между США и Китаем и пониженным "аппетитом" к рисковым активам на глобальных площадках. Кроме того, хотя запасы в США и снизились, Минэнерго сообщило об очередном росте добычи нефти в Штатах, которая на прошлой неделе выросла на 200 tbd и достигла 12,5 mbd. Таким образом, на текущей неделе отраслевая статистика помогла нефтяным котировкам отыграть часть позиций, однако ближайшие перспективы нефтяных контрактов, как и остальных рисковых активов, выглядят весьма туманными", - отмечается в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".