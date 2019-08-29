На горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

"Рубль накануне остался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран. Ослабление последних 2 дней фактически свело на нет относительно более устойчивую динамику рубля на прошлой неделе, обеспеченную налоговым периодом. Одной из ключевых тем для рубля остаётся ситуация вокруг торговых переговоров. По всей видимости, повышения американских тарифов на 15% на оставшиеся 300 млрд долл. китайского импорта с 1 сентября избежать не удастся. В этих условиях на горизонте ближайших недель рубль остаётся крайне уязвимым к росту негативных настроений на глобальных площадках. Сегодняшние данные по инфляции в Германии (15:00 мск) могут обеспечить рублю поддержку в паре с евро", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".