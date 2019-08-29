Рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли - AMarkets

"После выхода данных по запасам нефти в США внимание участников рынка вновь переключилось на перспективы темпов роста мировой экономики. На фоне усиления торгового противостояния между США и Китаем риск глобального спада становится все более реальным. Очевидно, что в условиях замедления мировой экономики рост предложения нефти может стать еще одним триггером для возобновления прежнего "медвежьего" ралли", - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.