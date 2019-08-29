"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для GDR ФосАгро до "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость бумаг "ФосАгро", рассчитанная аналитиками, составляет $14,50 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $15,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая цена GDR компании порядка $12,30 за штуку.