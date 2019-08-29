Продолжаем считать отскок в нефти краткосрочным - Промсвязьбанк

"Данные от Минэнерго США вышли аналогично данным от API, показав сильное снижение в запасах сырой нефти на 10 млн барр. и снижение на 2,1 млн барр. в запасах бензинов и дистиллятов. Это оказало нефти поддержку. Сокращение произошло на фоне падения чистого импорта, в том числе в Мексиканском заливе до минимумов с 1990 г. В то же время добыча нефти в Штатах поднялась уже до 12,5 млн барр./день, что не может не вызывать опасения у инвесторов. Мы продолжаем считать отскок в нефти краткосрочным и ждем ее возврата в диапазон 58-60 долл./барр." - отмечает в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова