Индекс МосБиржи вряд ли пройдет отметку 2700 пунктов - Алор Брокер

"Российский рынок акций в среду все-таки обратил внимание на позитивный внешний фон и присоединился к динамике мировых рынков, прибавив за день 0,7%. Однако пока говорить о возобновлении восходящего тренда рано. Впереди, чуть более чем через 20 пунктов, у индекса МосБиржи сильное сопротивление 2700 пунктов, и поводов для его пробития мы не видим. Скорее всего, сегодня нас ждет плавное снижение. И для этого предположения есть несколько оснований. Прежде всего, это снижающаяся от вчерашних максимумов нефть и американские фьючерсы. Кроме того, мы ждем укрепления рубля. По-прежнему преподносит сюрпризы нефть. Вчера Минэнерго США сообщило о сильном снижении запасов нефти в стране - более чем на 10 млн баррелей, что практически совпало с данными накануне оценками Американского Института нефти (-11,1 млн). Аналитики же ждали уменьшения показателя на 2,1 млн. При этом снизились и запасы бензина", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.