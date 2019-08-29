Явных драйверов для сохранения относительной слабости рубля в сравнении с другими валютами EM не наблюдается - Промсвязьбанк

В ходе торгов среды сохранялось давление на российскую валюту, сообщается в комментарии Промсвязьбанка - пара доллар/рубль приближалась к отметке 67. По итогам торгового дня российский рубль потерял около 0,5%, что в целом соотносится с динамикой большинства других валют развивающихся стран (бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились на 0,6-0,9%).

"Если же оценить динамику с начала недели, то рубль слабеет чуть быстрее конкурентов. На начало текущей недели приходился пик налоговых выплат (в понедельник российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы, а в среду налог на прибыль). Ранее мы отмечали, что в последние месяцы влияние фактора налоговых выплат на валютный курс практически не выражено, но в текущем месяце, возможно, фактор налогов сыграл свою роль (на прошлой неделе рубль держался явно лучше других валют EM, но при прохождении пика выплат этот разрыв нивелируется). Явных драйверов для продолжения относительной слабости рубля в сравнении с другими валютами EM мы не видим, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка М. Поддубский. - Повторим идею того, что текущие уровни в рубле, на наш взгляд, можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара доллар/рубль находится в диапазоне 65-67, что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67".