Рекомендуем бумаги "ЛУКОЙЛа" к покупке с таргетом в 6406 руб./акцию - Промсвязьбанк

"ЛУКОЙЛ" представил превзошедшую ожидания рынка отчетность за 2 квартал и 1П 2019. Ключевыми моментами на операционном уровне стал рост добычи нефти на месторождениях им. В. Филановского и Ю. Корчагина на Каспии, Пякяхинском и рост переработки нефти в России и зарубежом во 2 квартале, и в 1П. Добыча газа просела во 2 квартале (но выросла в 1П 2019 по сравнению с 1П 2018), что связано с сезонностью и плановым ремонтом на объектах компании в Узбекистане. Мы высоко оцениваем результаты "ЛУКОЙЛа", компания демонстрирует хороший органический рост, одну из самых низких уровней долговой нагрузки в секторе, контролирует затраты, а также зарабатывает на демпфере и девальвации рубля. Мы рекомендуем бумаги "ЛУКОЙЛа" к покупке с таргетом в 6406 руб./акцию, что предполагает апсайд в 22% к текущей цене", - говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

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