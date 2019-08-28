Рубль оказался под давлением комплекса негативных факторов - БКС

"Рубль в середине недели демонстрирует тенденцию к ослаблению, несмотря на возвращение стоимости Brent к значениям выше $60, хороший спрос на ОФЗ и относительно спокойный внешний фон. Полагаем, что текущее ослабление российской валюты объясняется одновременно завершением налогового периода и общим увеличением давления на валюты emerging markets, главным образом, на фоне девальвации юаня. Вместе с тем доллар укрепляется против всех валют, чему во многом способствовали вышедшие накануне сильные данные по индексу потребительского доверия в США, индекс DXY в среду держится выше отметки 98. Также на курсе рубля может сказываться рост спроса на валюту в свете приближения крупных выплат по внешнему долгу нефинансовых организаций - в сентябре их чистые выплаты составят свыше $1,5 млрд. Не исключаем, что ожидания умеренной девальвации рубля в сентябре подталкивают компании к заблаговременной покупке валюты, - отмечает в комментарии инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - Не самые лучшие новости приходят из Аргентины. Местный песо продолжил дешеветь после встречи представителей Международного валютного фонда (МВФ) с оппозиционным кандидатом в президенты Альберто Фернандесом. Судя по заявлению сторонников политика о виновности МВФ и действующего правительства Аргентины в ухудшении экономической ситуации в стране, разговор был не из легких. Риски дефолта латиноамериканского государства увеличиваются, формируя давление на глобальные "риск-аппетиты" вместе с ожиданиями жесткого Brexit в октябре и угрозами эскалации глобального торгового конфликта. По нашему мнению, отметка 67 для курса рубля выступает краткосрочным рубежом ослабления. Прорыв этой зоны сопротивления возможен при возникновении новых негативных сигналов в новостном поле. Прогноз по динамике курса рубля до конца недели - 66-67".