Более высокие цены на нефть все еще не являются для фондовых "быков" веским аргументом для покупок - ИК "Велес Капитал"

"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились под давлением, оставаясь ниже сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов соответственно. Более высокие цены на нефть все еще не являются для "быков" веским аргументом для возобновления покупок. Инвесторы ориентируются на корпоративные истории и общий "аппетит" к риску", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.