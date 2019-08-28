Sberbank CIB снизил оценку GDR Mail.ru на 5%, сохранив рекомендацию "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 5% - до $28,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг не изменилась.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг Mail.ru, но снижаем целевую цену, что в основном связано с корректировкой оценки сегмента электронной коммерции в соответствии со стоимостью СП "AliExpress Russia", - пишут аналитики.

По их мнению, в ближайшие 12 месяцев Mail.ru может создать новые партнерства, в том числе для построения медиа- и музыкальной экосистемы, а также в сегменте classified.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $32,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,64 за штуку.