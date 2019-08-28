Рубль игнорирует растущую нефть - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран остается под давлением, рубль показывает один из худших результатов, игнорируя растущую нефть, что связано, в том числе с прошедшим пиком налоговых выплат. При этом мы не ожидаем существенного ослабления рубля с текущих уровней, без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску курс вряд ли пойдет выше 67 руб./$", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".