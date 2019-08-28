Сохраняющаяся неопределенность по торговой войне между США и Китаем ограничивает позитивные настроения нефтяного рынка - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки заметно выросли накануне и в утренние часы среды остаются в районе отметки $60/bbl (Brent). Поддержку ценам на нефть вчера оказала отраслевая статистика от Американского института нефти (API), в соответствии с которой запасы сырой нефти на прошлой неделе в Штатах сократились более чем на 11 mb, что оказалось гораздо сильнее ожиданий аналитиков. Кроме того, вчера мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил о том, что страны, участвующие в сделке по сокращению нефтедобычи, в июле выполнили соглашение на 159% (против 137% в июне). Организация также отметила, что ждет существенного сокращения мировых запасов нефти во второй половине 2019 года на фоне продолжающей свое действие сделки. Это также стало позитивным сигналов, так как именно сокращение запасов нефти является отражением сбалансированности рынка сырья. Тем не менее, сохраняющаяся неопределенность по торговой войне между США и Китаем ограничивает позитивные настроения участников нефтяного рынка, поэтому реакция цен на нефть на перечисленные выше позитивные факторы, на наш взгляд, будет иметь довольно ограниченный характер", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".