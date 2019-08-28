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28 августа 2019 года 11:34
"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "Акрона" на 14%, сохранив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с 4400 рублей до 5000 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Акрона", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 4690,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4730 рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Акрон
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